林亭翰受到《全明星運動會》激勵積極健身。（青田音樂提供）

林亭翰從小運動神經發達、擅長各項球類運動，在校是「文武全才」的運動健將，舉凡「圓形的球類運動」，包括籃球、排球、棒球、網球等都能打上手，一天打4、5個小時都沒問題，甚至學校舉辦由全校學生票選的各項球類運動明星賽，林亭翰幾乎每項運動都入選，也讓他在學校有「球類殺手王子」的封；他近期受到《全明星運動會》激勵，決心秘訓健身三個月，立志從「弱雞」變「猛肌」，笑說：「希望可以練壯一點，手臂有線條、胸部厚一點，未來如果有六塊肌（腹肌）更好，想讓自己看起來更像運動員。」

受到《全明星運動會》激勵，林亭翰農曆年後開始積極健身，更請了教練督促指導，勤奮上健身房的他，發現自己與其他健身者比起來身形相對單薄許多，決心從零開始、一周五天上健身房，不僅重訓減脂雙管齊下，更配合飲食控制，讓他的體脂肪從原本的BMI值23降到目前的19；自招有「大肚子」的他笑說：「大家都說我看起來瘦瘦的，但我體脂肪不算低，尤其肚子有點大，最想『消滅』的就是肚子那一圈脂肪。」

由於近日疫情嚴峻、不能去健身房，林亭翰深感健身不能停，特地跑去買了彈力繩、啞鈴、滾輪等器材在家健身，藉由自我運動訓練持續操肌，每天運動三小時的他，也因為在家運動時間變長而影響到老爸林隆璇，林亭翰笑說：「我爸之前是能不動就不動的人，現在被我影響，也希望把自己肚子變小。」除了運動，他同時勤寫歌、拚創作，為接下來的第二張個人專輯催生，林亭翰說：「因為宅在家讓我有時間看很多YouTube頻道，除了健身類也聽了很多各種不同音樂風格的歌，希望下一張專輯能有舞曲及HipHop的創作。」

(中時 )