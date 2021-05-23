「三鎰股份有限公司」舉辦掛牌儀式。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

電動車、自行車裝設辨識牌情形。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

來台外籍移工越來越多，由於文化差異與衝突產生，造成社會治安事件增加，台中市豐原警分局幫移工電動車、自行車裝設辨識牌，以簡易4碼代表所轄分局、派出所、公司與移工，目前轄區共有28家廠商及1115名移工響應。

豐原警分局長吳銘淵21日率領防治組長蔡季芳、神岡分駐所長林振傑及副所長張國先等幹部，至轄區「三鎰股份有限公司」舉辦掛牌儀式暨防疫宣導，受到廠商熱烈歡迎。

吳銘淵表示，針對移工電動車、自行車提供裝設辨識牌服務，主要是偵破竊案，找回車子後，方便車主認領，也有助降低失竊率，這項方案試辦若成功後將全面實施，有助於地方治安與交通秩序的改善與進步。

辨識牌採用簡易4個號碼，代表所轄分局、派出所、公司與移工，對頻傳失竊車子較易尋獲，治安面也較好掌握，藉以提高移工知法與守法精神，這項措施獲得神岡區各大廠商支持，感謝警方提供這套自主管理方法，目前共有28家廠商及1115名移工響應。

(中時 )