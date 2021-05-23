亞洲房地產科技公司Juwai IQI集團近日發佈調研顯示，27％的中國投資者預計兩年內將購買海外房地產。Juwai IQI集團聯合創始人兼執行主席Georg Chmiel表示，中國對海外房地產的投資在疫情好轉、旅行限制放寬後可能出現上升。一個信號是47％受訪者表示可能會在第一次海外旅行時看房；此外，27％的受訪者表示計畫在未來兩年內購買海外房地產。不過也有28％預計兩年內減少在海外房地產的投資額。

Georg Chmiel表示，當被問及恢復旅行後會首先訪問哪些地區時，近3/4的中國投資者提到東亞、歐洲和東南亞：34％投資者打算在旅行恢復後首先訪問東亞；24％打算先訪問歐洲，16％將首去東南亞。

根據中新網報導，這份調查研究包括190名受訪者，絕大多數已擁有住房。Georg Chmiel解釋說，受訪物件的選取過程是基於人口統計學的分析，篩選出可能是海外房地產投資者的物件。

而調查研究也發現，相當數量的中國投資者傾向於將較高比例儲蓄用於房產投資。1/3在調查時有40％或以上的儲蓄投資於房地產。24％有一半或以上的儲蓄投資於房地產，包括國內和海外的房地產資產。

(旺報 )