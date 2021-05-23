對於本土確診個案飆破三千，是否是因為英國變種病毒株傳播利特別強有關？中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳表示，英國變種病毒株，臨床表現沒有不同，但目前國內群聚集中在中高齡階層，60歲以上有18%是重症。

張上淳表示，英國變種病毒，臨床沒有什麼特別不一樣，與先前看得差不多，這次群聚很多是中高年齡層，可能有慢性、潛伏疾病，所以嚴重度與先前看得不太一樣。

張上淳表示，如果看4/15以後的個案，到昨天為止2795個案中，60歲以上維持37%，疾病嚴重度約9.7%是嚴重肺炎或是呼吸衰竭，如果只看60歲以上，有18%是重症。

看這一波英國變種病毒株造成大規模感染個案是如此，至於要看全部到昨天為止，三千多個個案中，嚴重肺炎還是增加中，張上淳表示，目前6.2%病人是嚴重肺炎。2.6%是接近呼吸衰竭，其中66例正在使用呼吸器，葉克膜1例脫離，剩下2例使用中。

(中時 )