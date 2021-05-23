【愛傳媒張競評論】天下事沒有百分之百錯誤的，疫情統計「回歸校正」被全世界罵到臭頭，但最痛恨陳時中的是以確診數當賭盤的組頭們，原以為輸贏都已經結算清楚，結果透過疫情指揮中心的「回歸校正」重新發佈確診數，讓整個賭局翻盤逆轉，組頭們個個傻眼，更讓賭客們憤怒不平。

人生無常，原來組頭們以為來自中央疫情指揮中心所發佈訊息，應當最權威公正，就算經常被名嘴搶先揭露，但是只要下注時間能夠管控良好，在名嘴爆料前關盤，總還是能夠做到讓賭客們放心，畢竟感染數字是由權威機構公開發佈，賭局公平願賭服輸，賭客不怨組頭，大家都沒有任何懷疑與抱怨。

但是現在透過「回歸校正」，讓數字產生變化，而且後續還可能再調整統計結果，這種世事無常詭譎多變之樣態，可真是顛覆整個確診數賭盤營運架構，更讓組頭痛在心中口難開，對著陳時中這位牙醫能夠調整確診數字，真是恨到牙牙癢，但卻是張不了口！

黃偉哲市長原先為此震怒，並且痛斥賭局可恥，此時或許該力挺「回歸校正」能夠扭轉社會亂象，讓賭局營運組頭們在「賭高一尺，官高一丈」態勢下，面對陳時中這位能夠操縱賭局變化大莊家前面，極度狼狽地敗下陣來；所以當思索「回歸校正」就算是有萬般不是，但至少對打破賭局來說，社會還是應該給個正面評價吧！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

照片為防疫中心直播截圖

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(中時新聞網)