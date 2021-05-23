台灣疫情險峻，先前爆發進香團活動導致多名確診者，中央早在15日宣布全面停止進香團遶境活動，19日宣布3級警戒禁止群聚；不過雲林當地香火鼎盛的六房天上聖母（俗稱六房媽），仍在22日舉辦過爐，現場信眾人山人海照片曝光，明顯群聚，民眾罵聲不斷，雲林縣政府表示，接獲眾多檢舉，經調查後，決定對社團法人中華民國六房媽會開罰6萬元。

六房天上聖母繞境團隊本月12日臉書發文表示，原訂在5月22日舉辦的六房媽過爐祭典活動，因應疫情，大會決議不採行遶境，改換簡化移駕方式辦理，並全程實名制；全國在19日升為3級警戒，按規定各地禁止辦理任何大型宗教活動，更禁止10人以上群聚，但該團隊卻未宣布取消或停辦。

六房天上聖母繞境團隊還在臉書po出過爐祭典活動花絮照片，照片中不但有富麗堂皇的祭典現場，許多民眾聚集在裡頭吃辦桌，完全不像簡化版活動，而且是公然群聚；眾多網友看到忍不住留言痛批：「我已經氣到失語了」、「會不會雲林的防疫破口就從這裡開始，完全違反防疫規定」、「這麼多人，嚇死人」。

據ETtoday新聞雲報導，雲林縣政府民政處表示，六房媽祖信徒眾多，22日天上午現場仍有許多志工、信徒自主性到場關心，以致於六房媽祖神尊一到新紅壇，現場民眾即一擁而上，確實發生群聚情形，違反室內5人以上、室外10人以上必須停辦的防疫規定，將依法開罰6萬元。

(中時新聞網)