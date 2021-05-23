進入夏天之後，人人都希望把煩悶的日子過得更加神清氣爽！搜狐網命理專欄點名，生肖虎、豬、兔的人將在5／24起分別迎來3大好運，其中屬虎人的事業會一飛沖天，屬豬人會遇到貴人提拔，從此萬事如意，屬兔人則是橫財運最好，一輩子有福氣。

▍1.生肖虎

生肖虎的朋友在年輕的時候會比較辛苦，不過隨著年齡的增長，你們的運勢會越來越旺，從5／24起，生肖虎的人會迎來貴人、健康以及事業3大好運，其中事業運勢排行第一，在工作上有望一飛沖天，從此青雲直上，賺進大把金錢。

▍2.生肖豬

生肖豬的朋友擁有福祿雙全的好命，他們注定一生好運不斷，成就多多，不過他們都屬於大器晚成的類型。從5／24起，屬豬人的貴人運、事業運以及愛情運最好，而事業運排第一，將會從此萬事如意，財運亨通，在職場上越來越好運。

▍3. 生肖兔

生肖兔的朋友們雖然早年期間過得比較好，但在25、26歲的時候會有霉運纏身，可能會出現一些變故，不過從5／24起，好運再次到來，屬兔人會迎接橫財運、貴人運以及事業運，其中事業運排行第一，未來可以累積越來越多財富，工作會一路順風，一輩子有福氣。

(中時新聞網)