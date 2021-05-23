LPGA巡迴賽純絲錦標賽（Pure Silk Championship）進行完第三回合，台灣好手徐薇淩打出精彩的一回合，繳出低於標準桿6桿的65桿，以總計低於10桿的203桿，和泰國好手莫瑞雅·朱塔紐萬（Moriya Jutanugarn）並列領先。

26歲的徐薇淩還在尋求個人生涯挑戰LPGA巡迴賽首勝，第三回合她在第3到7洞連續抓下5隻博蒂，「比賽中我並沒有想太多，」徐薇淩這麼說，「只是盡力把每一桿打到我想要的位置，幾個洞鐵桿都發揮的挺好的，就像是我把球都打在對的位子。」

和徐薇淩年紀相同的莫瑞雅・朱塔紐萬，則只有在2018年洛杉磯公開賽奪冠過，她的妹妹、同樣也是高爾夫選手艾莉雅・朱塔紐萬則是2016年和2018年金斯米爾錦標賽（Kingsmill championship）冠軍，莫瑞雅表示：「明天又是嶄新的一天，你無法知道會發生什麼事，我就是試著繼續做我正在做的，好好享受比賽，祈禱這會是完美的一天。」

美國好手潔西卡・科達（Jessica Korda）以1桿之差緊追在徐薇淩、莫瑞雅・朱塔紐萬之後，三位好手最後一回合同組較量，相信精彩可期。

(中時 )