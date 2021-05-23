藝人艾成21日被直擊親送便當到馬偕醫院後門給醫護人員，他23日受訪時坦言，確實是有個也從事餐飲業的善心好友，跟他的「艾叻沙馬來西亞餐廳」訂了20個便當要送給辛苦的醫護人員，希望藉此拋磚引玉，呼籲其他也有經濟能力的人一起贊助、訂購便當照顧為全民守在防疫第一線的的醫護人員。由於近期「艾叻沙」生意一落千丈，為節省外送費，他乾脆化身便當小弟親送，近期剛好都沒拍戲的老婆王瞳，則沒下車，幫忙顧車。

艾成表示，他一靠近醫院就發現整個醫院很緊張，一停車馬上有人出來指揮、要他離開，他解釋是來送便當給醫護人員，對方才指揮他去停另一邊，叮嚀他先聯絡窗口、不要下車，而全副武裝來取便當的護理師看到他親自送餐，非常驚訝又感動，也很謹慎緊張地要他盡速離開，並叮嚀要做好手洗手清潔，「完全能感受到緊張氛圍以及他們的辛苦！」近期經常化身便當小弟的他，很重視自我防護，除了清潔消毒、口罩一直換，回家就是衣服全部換下來清洗，也會讓自己吃得更健康。

第一家艾叻沙餐廳就開在西門町的艾成表示，由於店租就要20萬，加上人事、食材等各種成本，沒有疫情時，每個月營業額要70萬才能打平、不賠錢，這四年多來一直都在賠錢，他已經向銀行貸款好幾百萬，現在西門町完全沒人潮，有三分之二的店面早就都暫停營業、減少開銷，他則是還在掙扎，先靠推100元優惠的海南雞飯便當以及叻沙湯底、肉骨茶湯包繼續苦撐，也和合夥人一起跟馬來西亞最大酒商合作賣酒，他很感謝民視劇組、經紀等部門經常以實際的訂便當來聲援，雖然遠在林口，他還是都會盡量親送。

他說，上周很盡力在賣便當但怎麼做都入不敷出，這個月店租20萬已確定付不出來，房東也願意幫助他們，答應先讓他們賒房租，去年疫情時也同樣積欠過房租但後來都有繳清，好不容易靠著賣百元便當救了兩家店，但今年這一波更兇猛，且便當怎麼賣利潤都很有限，」他坦言如果繼續這樣燒錢下去，不排除先暫時停業或最壞的「關門」打算，「如果關門能讓我們在抵抗疫情風暴中，不會死那麼慘，也只能這樣」。

他無奈地說，五月初時看行事曆還一度覺得「哇，這個月活動很滿、很忙」，老婆王瞳還一度為此有點小牢騷，沒想到一轉眼什麼所有商演、傳福音、通告工作都停了，「真的不知道明天會發生什麼事！但人生不就是這樣？」

(中時 )