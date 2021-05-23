依據中央流行疫情指揮中心公布，新竹市23日新增2名COVID-19確診個案案4003、案4235。本土新增的案4003為30多歲女性，校正回歸的案4235為30多歲男性，兩人皆是出現症狀後採檢確診，兩案總匡列人數為40人居家隔離。市長林智堅於下午公布案4003、案4235與22日確診的案3863、3864共4案足跡。

本土新增的案4003為一名30多歲女性，平日工作搭乘高鐵往返新竹市、台北市，21日發燒達38度，就醫後，PCR陽性確診，目前全案匡列12人居家隔離。足跡包括9日11時30分至13時於新北市林口區言吾語火鍋店用餐，17日8時57分至9時30分期間搭乘高鐵0610班次，從新竹前往台北，16時11分至16時45分搭乘高鐵0841班次，從台北回到新竹。

校正回歸的案4235為一名30多歲男性，14日曾回到台北市萬華區家中，16日出現喉嚨痛、發燒至38度，18日喪失嗅覺，就醫PCR陽性確診，目前全案匡列28人居家隔離。足跡包括14日13時至13時30分曾到訪台北市忠孝SOGO以及台北市忠孝東路的高家涼麵，當日14時至16時則回到萬華家中，推估與萬華活動史有關聯。

另外，竹市衛生局也公布22日確診案3863、3864足跡，兩人為曾前往桃園金沙酒店的案3340雙親，兩人15日中午12時與案3340有家庭聚會，當日15時40分到16時10分間曾至千百億彩券行。18日16時30分至17時30分曾到新竹市七伍宮拜拜，足跡較單純，都在新竹市。

目前市府已針對相關足跡地點消毒，並提醒市民，若曾到過確診個案足跡場所，請持續自我健康監測，若於6月4日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀，應配戴醫用口罩，儘速就近就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知接觸史，相關疑慮請撥打1922。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時 )