柯文哲召開記者會說明最新防疫措施

本土疫情連續多日破百例，其中以雙北為重災區，台北市今新增77例（以萬華區38例為多），而校正回歸為88例（以萬華區48例為多），對此，台北市長柯文哲今下午15時30分召開防疫記者會，說明最新狀況。

柯文哲在記者會上表示，昨天台北市陽性率為8.5％，疫情到現在沒有趨緩，快篩反應1到2個禮拜前的感染狀況，嚴格管制是從上周六到現在7天了，要自動自發封城要到下周才看的出來，為了要更嚴格的管理，北市24日起全面禁止內用，包括飲食、飲料店、百貨公司美食街等一律全面禁止內用。

柯文哲說，臨床上，脫下口罩吃東西甚至講話是很危險的感染途徑，疫情沒有趨緩，因此還要再更嚴格，也呼籲學生，停課是叫你乖乖待在家，不可以去餐廳、開趴踢，也不可以趁機會出去玩。

柯文哲接著宣布，因為陽性率有提高，所以從明天起將在全市12個行政區的20個急救責任醫院，設立快篩站來圍堵疫情，柯也呼籲有需求的市民才來做，盡可能不要浪費醫療資源。

圖片摘自柯文哲臉書。（圖片摘自柯文哲臉書）

對於校正回歸，柯文哲直言，書上查不到，他是第一次聽到這樣的名詞；至於這個數字怎麼算出來的，他請中央公布數字。他強調，疫情看起來沒有減緩趨勢，按照目前的嚴格封城，就是看看再撐一個禮拜會怎樣。

柯文哲今（23日）早在北市防疫會議中表示，因支援篩檢的三總醫護人員，北市萬華區青草園快速篩檢站今起停止快篩，會要求各醫院加開快篩點，目前由台北市衛生局盤點中，並公布有哪些急救責任醫院，民眾可做快篩的地方。至於要加開防疫旅館的計畫，柯指出，台北凱薩飯店22日原本開3層，現在要再增加3層，基本上可以開到180間房間以上。

對於台北市將隔離者一人一戶改成一人一室，是否會成為疫情破口？柯文哲表示，確診後若住在家，以一人一戶為原則，建議其他家人去住旅館。但如果做不到，就要小心，不要互相接觸到。

(中時新聞網)