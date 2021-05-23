疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，採檢的民眾在等待通知期間，無論是等待多久，都先待在家裡不要亂跑，現在也會拉進健保的健康存摺系統，想辦法把篩檢陰性報告及時通知，讓大家查得到。
日前疫情指揮中心向採檢的民眾衛教要求，等待通知的時間，就先在家中自主隔離3天，如今時間差還在縮短，有媒體問到，是否要提醒民眾，不管要等幾天，都先待在家裡不要亂跑？陳時中回應「是的」。
陳時中說，現在會努力把及時通知民眾篩檢陰性報告，拉到健保系統，讓大家可以在健康存摺上查到。
(中時 )
疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，採檢的民眾在等待通知期間，無論是等待多久，都先待在家裡不要亂跑，現在也會拉進健保的健康存摺系統，想辦法把篩檢陰性報告及時通知，讓大家查得到。
日前疫情指揮中心向採檢的民眾衛教要求，等待通知的時間，就先在家中自主隔離3天，如今時間差還在縮短，有媒體問到，是否要提醒民眾，不管要等幾天，都先待在家裡不要亂跑？陳時中回應「是的」。
陳時中說，現在會努力把及時通知民眾篩檢陰性報告，拉到健保系統，讓大家可以在健康存摺上查到。
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