嘉義市首例本土確診案例4020足跡表。（嘉義市政府提供）

嘉義市首例本土確診案例4020是60多歲男子，住嘉義市、在台南工作，18日接觸萬華來的友人，晚上到林森西路吉本化工行購物，19至21日在友愛路及自由路口早餐車購買早餐，20日上午在北安路浮水魚羹店內用，21日出現症狀，由台南市衛生局採檢，23日中央公布確診，已收治在醫院，個案的7名家人目前無症狀。

嘉義市政府表示，依據中央流行疫情指揮中心公布，本市首例COVID-19確診個案4020號，平時白天在台南工作，晚上回嘉義市住，每天自行開車往返，他是案3615（台南市）的職場接觸者，因工作場域同事確診，被匡列為密切接觸者。

嘉義市首例4020曾到北安路用餐。（截圖自網路）

市衛生局公布疫調表示，案4020於5月18日曾接觸自萬華南下之友人，21日開始有咳嗽、流鼻水症狀，個案周一至周六均開車往返台南及嘉義市，因天氣炎熱、工作時間長，工作時未全程戴口罩，午餐均在工作地吃便當，下班即回家，未前往其他公共場所。

經個案確認，5月18日晚上7時至7時15分曾至本市林森西路吉本化工行購買物品，全程戴口罩，5月19日及5月21日上午6時至6時05分間於友愛路及自由路口早餐車購買早餐，上車食用，5月20日上午6時至6時30間在北安路浮水魚羹店內用餐。

市府表示，本案已匡列9名接觸者，其中7人居家隔離（均為本案家人）、2人自主健康管理，目前接觸者均無症狀。

黃敏惠市長呼籲，曾出入上述足跡相關場所的民眾請「自我健康監測」，6月6日前若出現發燒、呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，儘速至本市指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等。

嘉義市4家責任醫院採檢時段。（嘉義市政府提供）

市府強調，市衛生局接獲通報後，立即做疫調，並緊急匡列相關接觸者，環保局於5月22日已到此確診個案足跡公共場域擴大消毒。

(中時 )