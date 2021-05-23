中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增287例本土個案，國內本土個案今天累積達3138例。指揮中心表示，其中高達480例為感染源不明，其中以雙北最多，加起來就佔了401件。且從目前發病日來看，恐怕4月社區內就已經有個案。

由於國內自5月11日開始出現本土個案，尤其自5月15日開始，本土確診人數單日破百，短短9天已經逾3000人確診，國內累積死亡人數來到23人。

莊人祥表示，目前國內感染個案中，關聯不明佔比為16%，約有480人左右，其中還是以雙北個案最多，新北288人、台北市113人 其他縣市比較少。

若從發病日來回推，莊人祥表示，目前看起來4月十幾號可能社區就有個案，至於來源，他認為，「這樣的個案可能一開始有境外移入，感染源頭不明，這個部分到底是如何感染，目前有關是華航機師的部分，還有在萬華的部分的活動地區，都是可能的感染源。」

莊人祥也說，因為一開始我們當然是有看到機師的接著的疫情，到底是從哪邊來，目前為止不清楚，但他的基因定序看起來是一致的。關聯性還是需要了解。

指揮官陳時中則強調，必須澄清一下「我們沒說和華航有關，關聯不明，這要查清楚才能說誰跟誰有關。」

(中時 )