橫山分局請公路總局在台3線的CMS，顯示「尖石露營區停止營業至5月28日」的告示，避免遊客白跑山區往返車程。（羅浚濱攝）

內灣老街配合防疫300多個攤商自主停業，也未見遊客。（羅浚濱攝）

全台疫情警戒提升至第三級，新竹縣尖石五峰兩鄉露營區、民宿等業，全部配合防疫自主暫停營業，有些遊客不知訊息仍開車進山，被警方攔檢勸導後折返。業者感嘆去年疫情期間，遊客不時到山區親近大自然，現在為防疫有如封山，生意只能用「慘」來形容！

能看到新竹百萬夜景的涵館露營區李姓業者說，去年新冠肺炎疫情出現後，多少降低民眾露營意願，在疫情趨緩的國旅大爆發期間，露營生意才恢復正常。

他並說，在疫情升溫後，山上防疫比平地還容易，露營業者配合政府防疫政策自主暫停營業到28日，預訂露營的全部通知取消，避免發生群聚，無法估計損失要怎麼算，但業者心聲都是希望疫情趕快結束。

經營民宿的內灣形象商圈發展協會理事長彭春浮說，去年新冠肺炎疫情發生後，不少民眾是往空曠的山區跑，但生意還是沒有以往好，假日入住率大約在5到6成，內灣老街因被爆有染疫者的足跡，馬上讓內灣和尖石的民宿生意直線下降到入住率「零」。

彭春浮說，這半個月來內灣老街遊客很少，300多個攤商這兩天全部自主停業，因有一半以上攤商是外地人租屋經營，若28日以後解禁，損失應該還可承受，若疫情持續延燒，沒遊客也無法營業，攤商們就會感受到房租等壓力。

橫山分局長羅裕城表示，為避免遊客白跑山區往返車程，已請公路總局新竹工務段在台3線的CMS（交通宣導管制資訊系統），顯示「尖石露營區停止營業至5月28日」的告示，讓遊客提早因應。

(中時 )