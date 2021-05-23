隨著本土疫情日趨嚴峻，快篩試劑需求量提高，台中市金手獎得獎廠商協進會在創會長柯朝枝與現任理事長洪欽瑞號召下，原初步募集1萬劑，在協會會員踴躍迴響下，多達20餘家廠商響應，共捐贈1萬5千劑人份的快篩試劑，助中市府共同對抗疫情。

台中市工策會總幹事黃于珊表示，金手獎由市府指導辦理，金手獎得獎廠商協進會是由金手獎獲獎企業組成，遴選在地績優中小企業，選拔經營穩健且對社會有具體貢獻的製造業。值此疫情難關，第一時間捐贈1萬5千份試劑，補足快篩能量，肯定這些優質企業回饋社會。

現任理事長、青輔實業董事長洪欽瑞表示，獲獎企業皆是在台中長期耕耘的優質企業，企業員工和家庭也都在台中，本著取之於社會，用之於社會的精神，企業應該和台中共榮共好，此次高達20餘家企業參與此次捐贈，齊心挺台中。

出身醫藥界的創會長、井田製藥董事長柯朝枝指出，金手獎獲獎人員經嚴格遴選產生，獎項評選指標中，社會責任占高達15%比例，此次捐贈快篩試劑就是最實質的企業社會責任展現，感謝市府長期對在地企業和金手獎的支持，呼籲更多企業一同響應。 台中市金手獎得獎廠商協進會表示，此次捐出的1萬5千份快篩試劑由國光生技子公司安特羅生物科技所研發製造，檢測15分鐘內即可得知結果，該試劑對於目前流行的英國變異株具優異辨識度，將全數投入台中市快篩站統籌運用，守護市民健康。

黃于珊表示，台中市金手獎今年邁入第20屆，現正值報名期間，報名自即日起至6月30日止，希望更多優質的在地企業參與角逐，獲獎企業不僅是台中的經營之神，更是市府及市民在疫情危難中最堅強的後盾。

此次響應捐贈熱心企業包含青輔實業、馥民實業、永德興、欣閣興業、鈺達工業、油順精密、長松食品、昆富工業、亮宇油封、裕祥精機、宜瑪工業、台萬工業、順心企業、高鐵工業、俊益鋼鐵、僑光鐵工廠、智茂科技、琪泰工業、鐵碳企業、正鎘工業、鑫偉成機械、仕興機械、大雅廚具、井田製藥。

(工商 )