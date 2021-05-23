印度COVID-19疫情嚴峻，染疫人數節節攀升，當地醫療體系面臨極大考驗，中鋼公司為保護中鋼印度公司台籍主管同仁健康與安全，安排5名台籍主管同仁暫時返回台灣，經過一連串車程與轉機，將近30個小時的旅程，終於在5／22中午順利安全抵台。

中印公司為年產20萬噸馬達用的電磁鋼片廠， 但今年3月起印度COVID-19疫情快速升溫，中印公司除配合印度政府防疫政策，要求印籍員工避免前往公共場所、搭乘公眾交通工具及社交群聚、嚴格 落實配戴口罩及手部清潔消毒等防疫作為外，並與中鋼公司交流防疫精進做法。

此外，中鋼公司翁朝棟董事長不定期率領高階主管與中印公司主管召開視訊會議，除瞭解當地疫情發展情勢及生產營運情形外，並特別關心台籍主管同仁的健康狀況，並責成幕僚單位在物資可以送達印度的情況下，全力提供必要防護物資，中鋼公司也在5月初緊急採購製氧機陸續寄送至中印公司，提供中印公司所有員工更深一層的防護。

在中印公司完成印籍主管培育訓練及確認具備生產與管理能力後，立即安排最後留守的賴漢釧總經理、李文雄副總經理(生產部門)、吳詠宸副總經理(業務部門)、陳慶瑩處長(人資總務採購處)與杜宥言經理(中貿印度)等5名台籍主管同仁暫時返回台灣。

經過連串車程與轉機，將近30個小時的旅程，終於在5／22中午順利安全抵台，隨即配合政府防疫措施前往集中檢疫所，待完成檢疫以及後續隔離等程序之後，中鋼公司將為其安排疫苗施打事宜，降低派外人員染疫風險，俟印度疫情趨緩後再安排台籍主管同仁陸續返回中印公司工作崗位。

翁董事長在得知5位主管同仁於5／22日順利平安抵達松山機場的第一時間，逐一以電話表達關懷之意，感謝派印同仁在面對印度第二波嚴峻疫情的挑戰下，仍維護中印公司的正常運作，尤其中印公司賴總經理、李副總經理及吳副總經理等，更是駐守到最後一刻才撤離，令人體認到中鋼人的榮耀。

翁朝棟表示，印度台籍主管於電話中回應將利用這次返台機會多陪伴家人，亦視公司暨集團發展需要願意再返回印度崗位，簡短的話語令人動容，極致發揮當責的敬業精神及使命感。

中印公司台籍主管同仁雖暫時返台，每日仍將透過視訊方式落實工廠營運監督管理工作，中鋼公司也組織專案小組全力支援中印公司，確保生產營運順遂

(中時 )