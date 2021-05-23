近期本土新冠確診大爆發，PCR檢驗結果出來需要2-3天左右，但若疫情更為嚴峻，速度反而會變得太慢，台北市長柯文哲指出，只用PCR做確診不太實際，快篩CT值若很低就可以判定確診，疫情指揮中心指揮官陳時中說，「快篩等於確診」的部分會慎重考慮，因為用途和用法上恐造成誤解。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，快篩的方式指揮中心會慎重考慮，因為用途和用法上會造成誤解，尤其擔憂偽陽性的問題可能增加醫療院所和檢疫單位的壓力，因此委託昆陽實驗室就現在市面已經有的快篩試劑，做相關平行試驗和統計，看哪個效果最符合我們需要，接下來健保這塊，我們有相關醫病準備，換句話說，基層可以來做使用快篩，但因為數字會很複雜，所以要建立一套快速的資訊系統，健保署也已經準備好了，相關指引準備好後就會開放。

至於指揮中心呼籲非急重症者不要搶醫療資源，但有些急重症者還是有掛號需求，目前雙北急救責任醫院哪些可以去掛號？陳時中回應，必要的開刀和住院量能還是會維持，但是標準會相對嚴格，以前看病非常方便，這段時間為了醫療量能的保存會有些不方便，還請民眾配合。

(中時 )