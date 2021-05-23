嚴正嵐16日迎接32歲生日。（翻攝嚴正嵐IG）

嚴正嵐16日迎接32歲生日。（翻攝嚴正嵐IG）

嚴正嵐16日迎接32歲生日，恰巧前一天雙北啟動第三級防疫警戒，這段時間她都待在家中，與男友更是從10日起至今沒見過面，靠每天視訊通話維繫感情，嚴正嵐坦言難忍思念之情，直呼：「很想見面啊。」但即便如此，她仍不斷呼籲大家盡可能不要出門，並且以身作則，「其實世界早就開始變得不一樣了，只是在台灣的我們比較幸運，還有最後機會可以延續安樂，這樣的幸福應該是現在世界上許多人奢侈的幻想吧」，感恩有幸活在台灣。

由於她的戲劇拍攝工作在居家防疫前暫告一段落，所以這段時間剛好可以好好地和家人相處，嚴正嵐說：「每天都在當哥哥小孩的保姆，然後第一次煮全餐給家人吃，也和外婆一起整理了從小到大的照片，終於好好貼到相簿，外婆最近有事沒事都會拿起來看。」此外，她也總算把新專輯該交的最後一首歌寫完了。至於今年32歲生日怎麼過？「生日就是推掉好朋友們要幫我慶生的局，跟家人在家過」，蛋糕還是她自己用外送平台選購送到家裡。

有感於大家防疫艱辛，她不斷在社群呼籲大家盡可能待在家中，「如果你身旁還有人不知道要害怕什麼，或是天不怕地不怕的正在做出你認為危險的行為，就戴著口罩遠遠地告訴他，如果在遠古時期，他就會是別人的午餐，提醒他好好珍惜現在這輩子所擁有的生命。」這幾天看到許多辛苦的醫護人員擋在最前線，嚴正嵐不捨地說：「我們也應該好好努力的做好防疫，如果疫情持續延燒，又會有多少家庭生計艱難。」強調務必「團結齊心」。

(中時 )