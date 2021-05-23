中央流行疫情指揮中心自昨（22）日發佈新冠肺炎確診人數，額外增加400例「校正回歸」個案後，便在網路上掀起熱烈討論，還爆出政府下令外勤處站進行情報蒐集，雖調查局已在今日上午否認這項消息，但PTT的討論板上卻發出「停止發文及回文」的公告，再度引起網友論戰。

中央流行疫情指揮中心於本月22日開始，陸續在昨日及今日分別公開額外增加400及170例的「校正回歸」個案，沒想到竟在網路上掀起「校正回歸之亂」，不少網友將各種生活上的經驗拿來比喻校正回歸，揶揄政府大玩「文字遊戲」，也因此有媒體爆出調查局針對「校正回歸」一事下令要求外勤處站進行情報蒐尋。

調查局針對此事也在23日透過中央流行疫情指揮中心「打臉」媒體的報導內容，強調調查局主要是偵辦疫情的假訊息案，只要訊息中符合「惡、假、害」散布有關假訊息的法辦要件，調查局才會蒐證偵辦，並呼籲民眾疫情嚴峻期間，疫情訊息以中央流行疫情指揮中心發布為準，勿任意轉傳關於疫情任何訊息，以免觸法。

不過，PTT的希洽網頁版卻在昨日下午發出「校正回歸與類同關鍵字停止發文回文」的公告。內容提到，「校正回歸」用語今日造成譁然，板上以此為哏發文狀況明顯，已經造成洗板自本文發布後，以「校正」、「回歸」、「校正回歸」或其他諧音關鍵字偷渡發文回文刪文處理，不另計違規。

此公告一出再度引發網友熱烈討論，紛紛留言「我超過時間發文可以幫我校正回歸一下嗎」、「八卦板一堆爛梗」、「好多板在校正回歸系列文莫名好笑XD」、「不行，這名詞太智障了」、「八卦鬧還不夠，跑來希洽鬧」、「拉正回歸可以嗎？」、「好！維持和諧，大家鼓掌」、「沒辦法，誰叫這名詞太中二了」。

網友針對PTT希洽網頁版所發出的禁止回文公告，再度引起熱烈討論。（圖／PTT）

(中時新聞網)