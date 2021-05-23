指揮中心22日公布新增321例本土，並公布新增400例「校正回歸」的確診者，「校正回歸」4字引發熱議。對此，前台南縣長蘇煥智直言，校正回歸就是凸顯檢測量能不足，並指出指揮中心沒把問題講清楚，讓外界各自解讀並因立場不同而互相攻伐，他還認為，指揮中心不敢明講，就是因為沒有準備好，並痛批所謂超前部署是在吹牛，檢測能量問題拖了1年多，根本是在打混仗

蘇煥智22日在臉書上表示，「校正回歸就是凸顯檢測量能不足」，並指一個「校正回歸」所引發的爭論，其實可以看出許多人陷於立場，而缺乏客觀理性了解問題的真相，不過中央防疫指揮中心也的確沒有把問題講淸楚。

蘇煥智認為，真正的關鍵是「檢驗單位」塞車，無法在通報採檢檢體後的當天，即完成檢驗。簡單説就是PCR核酸檢測的檢驗量能不足，這是一個過去一個禮拜以來一直存在的問題，但外界並不知情，然後這個量能問題，應該是昨天、今天終於趕上來了。

蘇煥智指出，檢驗量能問題，其實各縣市有那些合格的新冠肺炎病毒檢測單位，但中央防疫中心到現在似乎並沒有公佈，而且如果民間單位如何成為合格的檢測單位？民間單位如果要參加，如何申請似乎也沒有公佈？甚至今天檢測量能不足的問題曝光了，也沒有把問題講淸楚？讓外界各自解讀，各自站在藍綠的政治立場相互攻伐，至於未來如何克服檢測能量不足的問題？也完全沒有提及。

蘇煥智發現，反而是疫情重災區的雙北首長，新北市長侯友宜提到成立「國家篩檢隊」，而台北市長柯文哲則提到不要堅持以PCR檢測，至少把問題凸顯，但也未必提出的就是最好的方法。

蘇煥智分析，其實擴大檢測能量非常容易解決，只要政府公開徵求，訂定規範，開放民間醫療檢測機構參與即可。而且這項工作早該在去年一年三個月前就應該做的事。所謂超前部署，看來根本就是吹牛！連一個最基本的檢測能量，到現在1年4個月後都還沒有解決，根本就是打混仗！

蘇煥智直言，「校正回歸」就是凸顯「檢測能量不足」，不敢講明就是因為沒有準備好，過去沒有正視此問題，而未來呢？

(中時新聞網)