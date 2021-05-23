新北市長侯友宜宣布補助因照護新冠肺炎確診而染疫的醫護人員，每人10萬元補助金；侯友宜下午主持防疫會議時說，新北市不只全力支持第一線的防疫人員，包括區公所、民間團體、警消同仁，全都比照辦理。

侯友宜說，新北市成立防疫基金，為第一線的防疫夥伴加油，同時也會支援受疫情影響生計的弱勢家庭，新北市非常謝謝民眾捐款，這2天防疫基金捐款額達到3532萬，真的很謝謝大家愛心。

(中時 )