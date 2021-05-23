醫護染疫發10萬元 侯友宜：區公所、民間團體、警消同仁比照辦理 15:292021/05/23 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 侯友宜主持防疫會議。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜宣布補助因照護新冠肺炎確診而染疫的醫護人員，每人10萬元補助金；侯友宜下午主持防疫會議時說，新北市不只全力支持第一線的防疫人員，包括區公所、民間團體、警消同仁，全都比照辦理。 侯友宜說，新北市成立防疫基金，為第一線的防疫夥伴加油，同時也會支援受疫情影響生計的弱勢家庭，新北市非常謝謝民眾捐款，這2天防疫基金捐款額達到3532萬，真的很謝謝大家愛心。 《觀光股》亞洲藏壽司雙北8店暫停營業 25店調整營業時間 隔離人數暴增至1576人 新北檢疫隔離關懷中心持續擴編 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 # 侯友宜 #新北市 #10萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 家屬疑確診 外送員3天跑樹林送單 區公所：未染疫勿恐慌 11:292021/05/18 生活 負壓病房瀕臨爆滿 台大院長發院內信：戰爭才剛開始 12:212021/05/18 生活 人氣練跑路線大特搜 盡享城市風光 10:002021/05/18 生活 忘記帳密、登不進去 新北親師生平台大當機 10:352021/05/18 生活 獨／新北海山分局傳員警有症狀 4人採檢結果出爐 12:132021/05/18 社會 已有加強版集檢所 蓋方艙踢鐵板 04:102021/05/18 焦點要聞 國軍33化學兵群擴大支援 挺進北市重要交通場站清消 11:482021/05/18 生活 新北確診足跡 公園市場成熱點 04:102021/05/18 焦點要聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 亂PO屏東某診所確診訊息 無聊男遭逮最重恐判3年 10:012021/05/18 社會 生活熱門新聞 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 今增287人確診 校正回歸170例 6人死亡 - 生活 3級警戒何時解除？陳時中：本周是重要的觀察期 - 生活 第一槍！本土累計破千例 新北衛生局宣布「即日起不公布確診者足跡」 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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