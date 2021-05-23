國內疫情嚴峻，繼昨（22）日新增321個本土病例，以及400 例本土「校正回歸」的個案後，今日中央流行疫情指揮中心除新增287起單日本土病例外，也再度使用了「校正回歸」，新增170起病例，讓該詞一瞬間爆紅，成為全台無人不知、無人不曉的熱門關鍵字，並引發各界論戰，對此一名PTT鄉民稍早提出看法，直言2大原因引發「校正回歸之亂」。

據PTT該文指出，原PO認為確診案例數「2點過後才驗出來的很多，本來就一定會有記者會上沒記錄到的數字，所以校正是一定會有的」，遺漏實屬合理，可話鋒一轉，原PO不禁納悶，中央流行疫情指揮為何要特地發明「校正回歸」一詞，不直接說「修正」上一周數據就好，做法明顯有問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中接連2天使用「校正回歸」一詞，讓其瞬間爆紅，引發各界論戰。（圖／PTT）

原PO進一步解釋，昨日校正回歸400例之所以引發民怨，主要有2個原因，一是創造「校正回歸」一詞讓人匪夷所思，大幅加深疑慮；二是校正回歸頻率應縮短，每日公布前一天新增的校正回歸數量，才能讓大眾掌握最新疫情狀況，否則一次公布一周校正數據，數量過多自然造成恐慌。

此文一出，隨即引發網友強烈共鳴，大家紛紛回應反彈「校正回歸本身沒有關係，而且是正確的，因為你不把那些病例加回去，你不能知道正確的篩檢陽性比例的趨勢如何。但你他X的篩檢能量不足你要早講啊！」「也覺得是做法的問題，週六才一次公佈那麼多，斧鑿太深」、「他解釋第一次我就說那就直接說來不及驗完就好了」、「問題在於根本沒解釋清，然後又創一個名詞更加深疑慮」。

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(中時新聞網)