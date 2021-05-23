本土疫情不斷升溫，醫療所採檢量也因此大增，等待檢驗結果的時間也變長，由於民眾相當在意檢驗結果，疫情指揮中心日前表示，民眾可在「全民健保行動快易通APP」，也就是健康存摺查詢，醫療應變組副組長、健保署長李伯璋表示，透過健保卡上傳與APP的方式，民眾可以很快知道篩檢結果，疫情指揮中心指揮官陳時中說，運用健保系統、健保卡等上傳資料，基本上資料都可以很正確呈現，否則一一通知篩檢結果陰性的民眾，現階段人力難以做到。

量大整個操作程序必然複雜，登錄也需要時間，但是民眾也想早點看到結果，民眾在快篩站或醫療院所做檢查，快篩站大概一個多小時就可以出來結果，不過也可以透過IC卡把篩檢結果回傳到健康存摺(全民健保行動快易通APP)，有健康存摺的民眾就能很快知道快篩結果，PCR也能在3天內知道結果，健保署和疾管署互相搭配時，每小時會把檢驗資料上傳到疾管署，讓疾管署本身也能掌握到第一時間的訊息。

醫療應變組副組長、健保署長李伯璋表示， 上次買口罩實名制時已有500萬人登錄，不過民眾最在意的就是檢驗結果，健康存摺就是個很好的地方。

李伯璋說，全國已經廣設指定社區採檢院所及社區篩檢站，快篩抗原檢查一個小時就可以知道，但是PCR大概需要3天，民眾沒有很快知道結果也不要著急，假如民眾沒有健康存摺，一定要在採血時和採血單位留下自己電話，這樣會是最好，大家互相搭配也讓醫界不要那麼辛苦。

陳時中指出，運用健保系統、健保卡等上傳資料，基本上資料都可以很正確呈現，速度也會加快許多，終端有加入健康存摺就可以即時看到採檢結果，陽性就可以很快通知，但是民眾不只要知道陽性，陰性也同樣重要，但要打給所有檢驗陰性的民眾，目前人力是做不到的，但在健保系統下，就能在系統得到即時訊息。

李伯璋指出，上傳資料已經在運作，理論上下周一、二全國醫療院所都會上傳，以目前537萬使用人次上，流量方面應該是沒有問題。

(中時 )