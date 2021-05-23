台灣近日新增多起新冠死亡案例皆是在家中猝逝，對此，一名網友發文表示，接下來幾天恐怕會有很多人都這樣死去，並分享自己的阿姨獨居，18日確診後在家隔離，近日出現發燒、咳嗽症狀，家人代打電話給消防局119卻被告知無法協助，因為病床滿了，現在去只會被檔在醫院外面，而且確診者的送醫統一由衛生局指派，引起網友討論。

一名網友昨在PTT上發文表示，他的阿姨15日發燒至38.5度，18日採檢確診，衛生局請她自行在家隔離，後續沒有診斷，也沒有來電確認情況。而阿姨本人也表示自己沒事，不用去醫院，結果22日早上測量體溫確發現，她發燒至38.1度，且有咳嗽症狀。

該網友立刻致電1922詢問是否該就醫，結果對方卻讓他打1999詢問，後來判定符合就醫指標後被轉到119消防局，結果消防局問完地址，發現患者是確診者後，竟回說無法協助，因為「病床滿了，救護車現在過去只會被擋在醫院外面拒收，所有確診者的送醫都由衛生局統一調派。」並給他2支電話，但原PO嘗試撥打卻打不通，最後只好放棄。

該網友感嘆道，他的阿姨雖然獨居但仍有家人關心，若是真正舉目無親的人身體不適，「很難相信他會有辦法自己靠電話走完這麼長的一串行程」。畢竟連他幫忙打電話都花費好幾個小時，最後問題也沒有解決。因此，原PO也呼籲大家，要把醫療資源盡可能留給緊急需要的人，否則真的有人可能會因此而死掉。

貼文引起網友討論，「這就是醫療緊繃的狀況，唉」、「這波老人家很危險」、「燒燒退退很危險耶，年紀也大了，希望能讓她儘速就醫」、「現在確診的量就遠超過醫院能承載的，這情況可以預期」、「希望阿姨要撐過去」。

(中時新聞網)