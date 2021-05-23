新冠疫情警戒升高，台灣人壽今日宣布五大措施，擴大法定傳染病給付範圍，多張商品之法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用，另加上診隔離檢疫理賠、放款減息方案，給予保戶即時照護、強化保障，降低保戶生活壓力，中國信託產險也放寬三項理賠措施，申請理賠可透過客服或官網線上備案。

台壽表示，為強化保戶防疫保障，讓民眾更安心抗疫，多張商品之法定傳染病取消30日疾病等待期限制，投保後確診者皆適用，另外包括「台灣人壽安心365全戶罩專案」，將法定傳染病慰問保險金納入保障項目。

針對健康醫療險保戶，台壽表示，法定傳染病不視為除外責任，感染新冠肺炎申請理賠（含1998年前保單及其「法定傳染病」雖列為除外責任者），基於有利於被保險人考量，仍予以給付，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。

台壽指出，感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。感染新冠肺炎確診的保戶，可展延房屋貸款本金及利息一年；確診保戶經個別檢具證明文件可申請保單借款利息緩繳或降息6個月。

另在房貸、保單借款利率也調降，主要對象包括（一）、因確診、或檢疫需要接受隔離，以及受疫情影響被實施無薪假或非志願性失業之借款戶本人或配偶、一親等血親。（二）、連續兩個月平均營業額較去年同期或去年下半年平均營業額減少15％之公司負責人本人或配偶。（三）、防疫相關醫療人員。

中國信託產險則宣布三項措施，包括（一）、針對健康醫療險保戶，法定傳染病取消30日疾病等待期限制投保後確診者皆適用。（二）、法定傳染病不視為除外責任，感染新冠肺炎申請理賠，且被要求入住負壓隔離病房，比照加護病房住院項目給付理賠。（三）、感染新冠肺炎確診，依政府安排入住集中檢疫所的保戶，提出政府機關或醫療機構開立的證明，均視為入住普通病房，可以依投保的險種規定，獲得理賠保障。

疫情期間，台灣人壽客服專線0800-099-850及理賠窗口服務不中斷；解約、保單借款得以傳真申請；住院醫療理賠可透過台壽官網「龍e賠專區」申請。

(中時 )