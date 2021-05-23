台北市長柯文哲宣布，台北市陽性率有提高，從24日開始台北市急救責任醫院20家，會公布醫院名稱和位置，明天加入快篩行列，過去只有4家快篩站，其他急救責任醫院要加入快篩站，早上8點到晚上8點，台北市急救責任醫院20家要加入快篩行列，有症狀再來。

北市的急救責任醫院將加開快篩，包括榮總、振興、西園、馬偕、國泰、北醫、萬芳、新光、三總、康寧及聯合醫院各地院區等，從上午8點開始，開放讓民眾前往篩檢。

(中時 )