北市宣布20家急救責任醫院加入快篩行列 15:492021/05/23 中時 游念育 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長柯文哲宣布，台北市陽性率有提高，從24日開始台北市急救責任醫院20家，會公布醫院名稱和位置，明天加入快篩行列，過去只有4家快篩站，其他急救責任醫院要加入快篩站，早上8點到晚上8點，台北市急救責任醫院20家要加入快篩行列，有症狀再來。 北市的急救責任醫院將加開快篩，包括榮總、振興、西園、馬偕、國泰、北醫、萬芳、新光、三總、康寧及聯合醫院各地院區等，從上午8點開始，開放讓民眾前往篩檢。 疫情飆升 侯友宜：準4級警戒 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #快篩 #急救責任醫院 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 花縣府暫停出差 金門促設快篩站 04:102021/05/18 地方新聞 彰化20人染疫 家長籲全面停課 04:102021/05/18 地方新聞 防疫情爆發 彰化擬採抗原快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 藍委建議設輕症隔離所 重症才住院 04:102021/05/18 焦點要聞 《化工股》長興搭上快篩試劑列車 強鎖漲停板 09:442021/05/18 財經 火眼實驗室出馬 3天曾廣篩千萬人 04:102021/05/18 產業財經 議員吳沛憶爆：萬華洗腎中心偷做快篩 好幾位患者呈陽性 12:232021/05/18 生活 單日本土新增333例 確診飆新高 7縣市增快篩 04:102021/05/18 焦點要聞 中度社區傳播 必須增加篩檢 04:102021/05/18 時論廣場 生活熱門新聞 全台中獎！梅雨滯留鋒周一晚報到 下波這天接力 - 生活 桃園增23例確診 全聯3間店上榜 電競旅館都有足跡 - 生活 台灣西部全淪陷 嘉義縣巿零確診破功 只剩台東沒病例 - 生活 別看翡翠水庫水多 鄭明典揭1弱點：一缺水比其他水庫更慘 - 生活 彰化縣確診者疫調 彰化、和美、秀水也有確診者足跡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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