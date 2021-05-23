串門子餐廳群聚感染案，迄今無新增陽性案例。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局今公告屏東案的高雄接觸史。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局今公告屏東案的高雄接觸史。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市23日零確診，市長陳其邁呼籲，別因沒有個案而放鬆準備。串門子餐廳案無新增陽性案例，但漢神巨蛋櫃姐染疫仍找不到感染源。陳其邁強調，高市同島一命，也願意提供最好的醫療資源給鄰近縣市。

漢神巨蛋百貨櫃姐染疫源頭仍不明，衛生及警察局已針對電子足跡，調閱百貨監視器畫面繼續追蹤。該案疫調採三層方式進行，第一圈為櫃姐家人、朋友、同事、清潔人員、顧客等14人，檢建結果12人呈陰性，其餘檢驗中。第二圈為周邊櫃位、美食街等52人，疫調匡列中。第三圈為八樓其他櫃位人員共148人，疫調匡列中。

串門子餐廳群聚案三層疫調最新進度，第一層為14至18日連續五天的消費者及餐廳工作人員，共匡列採檢233人，8人陽性，178呈陰，其餘送驗中。第二層為第一層陽性個案接觸者，匡列161人，已採檢95人，66人送驗中。第三層為確診個案足跡相關者，匡列51人，已採檢48人，都是陰性。

陳其邁強調，不能因為今天沒有個案傳出，就放鬆準備，更應該要積極做好防疫工作，依然要盡量減少外出。口罩若能達到9成以上覆蓋率，就能保護自己和家人。

陳其邁重申，嚴格執法不是為了取締，是為了保護大家安全。另一方面，提供最好服務給市民，每個人不該因為工作有所差別，大家都是高雄人。

針對高雄市目前防疫量能，有23處可提供高風險對象快篩採檢服務，也備妥10萬劑快篩，目前有3823家防疫旅館，下週會新增至4458間。集中檢疫所655間，專責病房數已匡列2541床，截至22日止四大醫學中心、市立醫院已清出1191床，若疫情升溫、緊急需要，2541床可隨時清空。高市同島一命，也願意提供最好的醫療資源給鄰近縣市。

陳其邁表示，透過疫情數據來看，在非藥物性公共衛生介入的手段（戴口罩）還是有效過。英國變種病毒對於老年人特別嚴重，致死率更高，要提醒長輩外出一定要戴口罩，盡量不要外出，不要去一堆人的地方。

屏東案、有高雄接觸史案例部分，衛生局今公告兩例。案4223為20多歲女性，有萬華旅遊史，17日足跡曾到苓雅區壽司店及鹽水雞攤、鹽埕區駁二藝術特區、前鎮區水果店，匡列4人。案4224為60多歲男性，無北區旅遊史，17日全天在三民區一處工地工作，匡列6人。

(中時 )