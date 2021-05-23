中央放寬居家檢疫和居家隔離規定，「1人1戶」的隔離方式改為「1人1室」，對於是否擔心會成為防疫破口，新北市長侯友宜今（23）日主持防疫會議表示，1人1室隔離與不公布足跡，皆尊重中央考量與指示，大家齊心協力一起防疫。不過指揮中心卻在稍早澄清「並未下令直轄市、縣（市）政府不公布足跡。」到底公不公布確診者足跡，中央地方各說各話。
至於新北市累計確診數破千，新北市衛生局昨（22）日表示，過去足跡上撈到很多實名制的店家，不僅引起業者反彈，也引發當地人心惶惶，如今確診者數愈來愈多，已經很難掌握完整的確診足跡與時間點，決議不再公開確診者足跡。
新北市昨日起不公布確診者足跡，反而引發不少民眾恐慌；侯友宜今天在疫情記者會上表示，這是中央下的指令，新北市遵照中央指示辦理。但指揮中心隨後駁斥指出，依據110年5月16日肺中指字第1104000039號函直轄市、縣（市）政府，可依「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」公布確診個案公共場所活動史，並未下令直轄市、縣（市）政府不公布足跡。
(中時 )
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