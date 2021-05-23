嘉義縣長翁章梁偕衛生局長趙紋華開記者會公布案4338的足跡。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣首例本土確診案例4338，在台北萬華、台中工作，縣長翁章梁今天下午直播公布個案足跡，41歲男性，溪口人，周六日才返家探視父母，19日搭高鐵南下至嘉義高鐵站，移開違規停車車輛後再搭乘高鐵北上，20日出現不適，21日搭高鐵南下返家，22日就醫篩檢確診，目前匡列同住父母2人均無症狀。

翁章梁表示，案4338平日都在北、中兩地工作，20日出現咳嗽、流鼻水、發燒和腹瀉症狀，21日傍晚自台中烏日搭高鐵後，自行開車返回溪口住家，案4338家是2樓透天厝，人口單純，與父母同住，案4338於22日打1922防疫專線，並自行騎機車就醫篩檢為陽性確診，已由衛生局安排收治在負壓隔離病房。

翁章梁表示，案4338在嘉義縣行蹤單純，停留時間短暫，外出全程戴口罩，回家後未接觸其他人，僅匡列父母2人為接觸者，22日衛生局安排父母PCR核酸檢測採檢，結果都是陰性，已入住防疫旅館，環保局也針對嘉義高鐵及溪口鄉住家周邊擴大範圍完成消毒。

縣衛生局表示，案例4338曾於12日到萬華、西門町，後來也到台中，至20日出現發燒症狀，這段期間有輕微症狀，潛伏期有點長，因而接獲採檢結果後，立即安排其父母做PCR核酸檢測採檢。

翁章梁強調，疫情嚴峻，沒有哪一個縣市絕對安全，請減少不必要的移動、戴好口罩、勤洗手，也呼籲北部鄉親用電話關懷代替移動探視，阻斷病毒遷移，外出全程戴口罩，務必停止或避免不必要移動、活動或集會，才能減少防疫漏洞。

縣衛生局長趙紋華表示，如出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，應撥打1922專線，勿搭乘大眾運輸，縣府會儘速安排協助就醫或採檢。

(中時 )