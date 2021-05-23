據中新網報導，第十八屆（2021）中國慈善榜近日發佈，本屆上榜慈善家105位（對），合計捐贈超過40.1億元（人民幣，下同）；上榜慈善企業1108家，合計捐贈226.99億元。同時揭曉的還有中國慈善明星榜，記錄了50位明星的慈善事蹟。

該榜單資料顯示，2020年大陸年度捐贈額在億元級別的慈善家有9位，其中最高捐贈額突破了10億元大關，達到15.86億元。捐贈額在1000萬元至1億元之間的慈善家32位。

統計第十八屆（2021）中國慈善榜上榜慈善企業1108家，合計捐贈226.99億元。這是入榜企業首次突破1000家。有43家企業的年度捐贈總額在1億元以上；年度捐贈總額在1000萬元至1億元之間的企業共有361家，共計捐贈78.2億元。

中國慈善榜由大陸《公益時報》2004年創立，是中國第一張記錄大額捐贈數據資料的榜單。統計第十八屆（2021）中國慈善家榜入榜慈善家105位（對），合計捐贈40.1億元，平均捐贈額為3819萬元。

(旺報 )