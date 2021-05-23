新冠疫情升溫，目前全台都已升至第三級警戒，新北的板橋、中永和等區都已成為高風險熱區，防疫量能拉緊報，大豐電宣布捐贈1000萬元防疫基金為新北市的醫護及弱勢族群加油打氣，新北市府也在記者會時表達感謝之意，盼能共渡難關。

大豐創辦人戴永輝表示，本土疫情變得嚴峻，目前看來以雙北地區染疫人數較多，民眾的日常生活不免受到影響，不過前線的醫護更需要我們的支持，身為在地企業必須在這種危急關頭站出來貢獻棉薄之力。

大豐電是國內前五大有線電視業者，在新北市板橋、土城及中、永和擁有眾多用戶，日前即宣布全額補助旗下員工接種疫苗，並且強調係以相當嚴格的標準把關工程人員的執勤狀況，每日結合疫情指揮中心公布資料調查確認員工足跡，並即時調整人力遞補支援，若民眾近期有裝機維修的需求，可以放心洽詢申請。

大豐電表示，防疫期間不可避免地會有消費者因工作、照護、學習等急需使用寬頻或有線電視服務，另外考量到近期一定有不少家長及學生對於短期寬頻上網服務有所需求，也推出半年期短合約，同時搭配超值「學生防疫方案」，落實政府停班不停學、學習不落後的政策，將無須擔心家用寬頻通常是長期綁約的問題。

(中時 )