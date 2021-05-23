新北市長侯友宜今（23日）下午主持防疫應變會議記者會，關於有民眾反映線上學習亂象頻傳，教育局長張明文表示，給老師魚也會給老師釣竿，下周會提出教師合作線上共課的計畫，提供學生更多資源和選擇。

張明文表示，相關政策方向與教師團體一致，新北市目前有YT頻道、第四台公播頻道及書商的線上資源，再加上各縣的公播頻道都可以充分運用。四個大原則，第一資源共享、第二課程開放、第三降低老師負擔、第四讓家長學生有更多學習資源，要確保每個孩子的學習受教權是最高原則。

(中時 )