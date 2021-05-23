台中市確診者疫調足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕指出，台中市今日有5名本土確診案例，及1例境外移入案例。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

中央流行疫情指揮中心23日再公布台中5例本土確診個案，分別為案4004的62歲男性退休人員、案4005的某校18歲高三女學生、案4006的66歲男性、案4007為21歲某大學二年級女學生及案4336的40歲女性，送醫院隔離治療，同在KTV隔壁包廂的朝陽科大今日新增一人，累計為十二人確診，中國附醫學生的妹妹受感染確診，累計為兩人確診。

市長盧秀燕指出，這些個案相關足跡及接觸史，市府第一時間已全面掌握，將周邊環境清潔消毒，請民眾放心。

盧秀燕今日出席「台中市流行疫情指揮中心線上記者會」指出，台中市今日有5名本土確診案例，及1例境外移入案例，市府已掌握足跡疫情嚴峻，防疫需要大家共同努力，市府已設立快篩站，希望透過篩檢全面掌握疫情，攜手市民共度難關。

朝陽科大夜唱團確診今日新增1人，累計12人，隔壁包廂的中國附醫12人夜唱，2人確診，4人還在檢驗中，6人結果為附性排除。

衛生局長曾梓展針對今日確診案例說明，案4004為本國籍62歲男性退休人員，去過太平家樂福、太平公有零售市場、診所、醫院、全聯(太平中平)、愛買復興店，已通知店家及環保局進行環境清消作業，同時請相關人員落實工作人員健康監控。

案4005足跡，為18歲女性，為中國附醫學生去夜團的成員之一案2958的妹妹，為某校高三學生，個案同住家人3人(爸爸、媽媽、阿嬤)都已匡列為案2958居家隔離者，目前無症狀，學校接觸者匡列30人同學及1導師列為居家隔離。

曾梓展表示，案4007為本國籍21歲女性，為某大學二年級學生，近日無出國史，5月13日有跟同學到美樂地KTV夜唱(未戴口罩)。5月17日出現咳嗽情形，有到診所就醫，醫師表示普通感冒。

但因同學有人確診，案於5月21日至醫院急診採檢，檢驗陽性通報確診，送至醫院隔離治療。個案5月13日曾至美樂地KTV夜唱9小時，且未戴口罩；5月14日至捷運總站夜市，未全程戴口罩；5月19日至月暮藏涮涮鍋用餐，故共列匡列接觸者19人。

(中時 )