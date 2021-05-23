台灣本土疫情持續暴發，中央流行疫情指揮中心於今（23日）再度宣布增加287例本土+170例校正回歸上週各日個案，截至目前已累積3,158例本土病例。全國第三級警戒人人戴緊口罩、待在家中防疫的時候，演藝人員為了工作還是得踏出家門，像是男星黃少祺趕拍八點檔，透過網路po劇組現況，引發網友熱議。

黃少祺21日早晨在臉書上傳三張自拍照，寫著：「最近都這麼拍著，一起努力防疫，台灣加油。」畫面中，他穿著《天之驕女》劇中的筆挺西裝，臉上戴著兩層口罩，即便面對連續多天的炎熱高溫，依舊沒有鬆懈，許多網友紛紛留言：「少祺大熱天戴口罩拍戲，辛苦了」、「很好，保護自己也保護別人」、「標準，給你按1個讚」、「國師保重身體」、「戴口罩也這麼帥」。

雖然本土疫情嚴峻，但高收視的八點檔《多情城市》、《天之驕女》、《女力報到》還是維持邊拍邊播的狀態，TVBS《女力報到》昨（22日）甚至爆出拍大量4、5人以上的室內群聚戲，足跡遍布內湖、宜蘭、新莊、桃園等地區，還有工作人員身體不舒服，TVBS解釋是腸胃炎，快篩是陰性，強調工作人員全程配戴口罩、演員非正式上戲時亦須全程配戴，一切工作都按照中央規範之防疫標準進行工作，否認為群聚。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)