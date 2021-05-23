外界將艋舺和疫情、確診畫上等號，萬華和平里里長吳淑芬氣憤表示，不要把罪過推到萬華人身上。（照片/游定剛 拍攝）

本土疫情持續擴散，雙北地區確診者占大多數，而萬華茶室成傳播最大關鍵，不少人將矛頭指向萬華人、去過萬華的人等，當地人遭受歧視與霸凌，簡直忍無可忍發出怒吼「我們也是深受其害」。對於遭受汙名化現象，和平里里長吳淑芬接受《中時新聞網》訪問，憤怒表示「別把罪都怪到萬華人頭上」。

和平里里長吳淑芬無奈又氣憤，外界汙名化萬華等於確診、疫情。（照片/游定剛 拍攝）

疫情爆發來得突然，和平里里長吳淑芬表示，上週醫療人員人力吃緊，在未整合完善情況下，有確診者、篩檢呈陽性或自行到醫院進行快篩的人，除了等待PCR報告出爐需2至3天外，北市府已有慢慢增派人力，並設置簡單防疫所及旅館等。而這次疫情爆發，萬華屬於重災區，吳里長透露，不少人會希望趕快請人來消毒，也有民眾被通知確診，卻苦等不到通知被載去隔離，而現在街訪鄰居間，只要聽到些風吹草動「有人確診」傳聞，都會引起高度恐慌，她則向里民說，做好保護自己都不用怕，經過溝通解釋後，多半人是較能安定的。

里長吳淑芬透露，會全副武裝戴護目鏡，自行到里內消毒讓里民安心。（照片/游定剛 拍攝）

對於外界的汙名化，萬華等於確診、疫情，嫁來艋舺30多年，擔任里長的吳淑芬無奈又氣憤表示，其實大家都很生氣，居住在萬華的人非常多，為什麼都要說是萬華?吳透露，不少土生土長80、90歲的長輩都說，從出生到現在都住在這，年紀都這麼大了，外面人來萬華就這樣，這帽子實在扣太大了。

訪問最後，吳里長感性表示「我們萬華人是非常團結的，大家都把自己保護的很好，別把任何事都說是萬華惹的禍，所有罪過都推到萬華人身上」，吳不忘向萬華鄉親加油打氣。

(中時新聞網)