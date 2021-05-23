大陸國家衛健委最新公佈數據顯示，截至2021年5月22日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗4億9727.2萬劑次。以近期單日接種超過1千萬劑推估，至今日大陸接種新冠病毒疫苗將突破5億劑大關。

截至2021年5月22日，北京市累計報告接種新冠病毒疫苗2953.55萬劑次，累計接種1613.68萬人。據統計，5月13日至17日，全國單日接種量均超1200萬劑次，5天內4次刷新單日接種最高紀錄。

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(旺報 )

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