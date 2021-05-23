陸拚接種新冠病毒疫苗 今將突破5億劑大關 15:502021/05/23 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸接種新冠病毒疫苗將突破5億劑大關。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委最新公佈數據顯示，截至2021年5月22日，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告接種新冠病毒疫苗4億9727.2萬劑次。以近期單日接種超過1千萬劑推估，至今日大陸接種新冠病毒疫苗將突破5億劑大關。 截至2021年5月22日，北京市累計報告接種新冠病毒疫苗2953.55萬劑次，累計接種1613.68萬人。據統計，5月13日至17日，全國單日接種量均超1200萬劑次，5天內4次刷新單日接種最高紀錄。 接種疫苗怕副作用 美營養學家提5建議 周玉蔻獨家曝疫苗到貨時間 網諷：還要陳時中幹嘛？ (旺報 ) #新冠肺炎 #大陸 #接種 #疫苗 #紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 回應壓力 美供應海外疫苗增2000萬劑 03:472021/05/18 國際 可治新冠肺炎 衛福部核發中藥「清冠一號」臨時藥証 12:072021/05/18 生活 日本公費接種預約 搶破頭 04:102021/05/18 國際大事 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 抗疫典範破功 台星越確診創高 04:102021/05/18 國際大事 為鄉親請命 楊鎮浯籲中央同意金門自購大陸疫苗 10:442021/05/18 政治 國台辦：願提供大陸疫苗 盼除政治障礙 04:102021/05/18 產業財經 疫苗接種有成 美新增與死亡病例數持續減少 07:392021/05/18 國際 建議設立方艙醫院 傅崐萁籲中央協助地方、企業取得疫苗 11:212021/05/18 政治 兩岸熱門新聞 法軍總參謀長：美中競爭重組世界秩序 各國被迫選邊 - 兩岸 陸985高校錄取台學測前6％頂尖學子 - 焦點新聞 - 旺報 大陸所有城市人均GDP全部低於台灣 陸知名博主：無法接受 - 兩岸 在美中對抗的戰略大環境下 德國走鋼索左右為難 - 兩岸 上海復星醫藥董事長：願意向台灣提供BNT疫苗 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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