台灣大哥大1名門市員工昨（22）日深夜確診新冠肺炎。台灣大表示，該確診員工原本於台北市萬華區門巿服務，因萬華及蘆洲兩區於5月15日起受疫情影響暫停營業改採異地備援。該員因居住地緣關係，於5月18日至19日前往新北市三重區五華店支援，5月20日因身體不適即未進門巿前往就醫，確認確診。

台灣大是在昨晚23：50接獲同仁自主通報，立即關閉三重區五華門市及另兩家有接觸史之門巿，進行全面消毒，並要求三家門市員工進行篩檢，即日起居家檢疫至6月2日，隔離期間將正常給薪，公司也將提供同仁相關協助與關懷。目前門市皆已採行實聯制，台灣大也將配合政府的疫調工作，提醒近期有前往該門市的客戶，特別留意自己的健康情形。

台灣大哥大為保障公司員工及客戶，門市嚴格落實各項防疫措施，包括量額溫、戴口罩、實聯制等，且每小時進行一次消毒工作。台灣大哥大將持續關心員工健康狀況，也會以最嚴謹的態度，審慎且迅速因應。

因應民眾減少出門，改用網路辦理業務，台灣大22日起全台直營門市(機場門市除外)將全面縮短營業時間1到1.5小時，依各地方情況不同，結束營業時間提前至晚上8點或8點半(部分門市除外)，各門市營業時段請參考台灣大哥大官網公告。為降低接觸風險，請用戶多利用台灣大官網、電話客戶專線或客服APP辦理相關業務。

隨著全國進入三級警戒，台灣大表示，從數據分析可以看出，新北市行動網路使用量成長最為明顯，增加達25％，遠高於全網使用量增幅15％，語音與數據使用量均大幅上揚。但台北市訊務流量成長幅度不到10％，也較全網平均為低，移動切換頻率亦明顯減少，顯見雙北共同生活圈在升級警戒後，往返台北市的人潮減少，工作地點轉移分散到各自家中，呈現防疫升級後的新生活型態。

(中時 )