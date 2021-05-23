女星陸元琪2002年與知名音樂人袁惟仁結婚，生下一雙子女，不料14年婚姻生變，兩人於2016年離婚，成了單親媽的陸元琪一肩養育子女的經濟重擔與責任，不但復出上節目，也積極走入電商市場，經常在臉書開直播親身介紹、試用商品，有許多忠實顧客，不料做團購長達7年的她，近來被酸民攻擊「為了賺錢賣沒有效果的產品」，讓她忍不住心碎失眠。

陸元琪今凌晨在臉書po文，表示自己開始做團購生意至今，始終秉持販售自己也覺得很棒的商品，「我甚至不會因為業配有高價格就出賣靈魂」，吐露特別是她離婚後，為了家庭生計，每天都戰戰兢兢，除了睡覺之外，每分每秒都堅守工作崗位，要忙著做客服，也要找商品、跟廠商接洽，但她沒有怨言，「因為這是我想做的，因為我把這都做好了，我能照顧家人，又能還債以及把生活過好」。

不料如此努力，卻聽到有人說她「為了賺錢賣沒有效果的產品」，陸元琪坦言心碎，已經連續兩天無法入睡，「我反覆思考著，我是否曾經把不好的產品開團上架過？」，表示小時候爸媽跟老師總教導要三思而後行，她難過地說：「知否，有時一句無意，帶來給別人的負擔不是一天兩天三天能消化掉的嗎？」。

但陸元琪很快打起精神，承諾會為自己的人生繼續努力，並小心把關家人的健康，「我不會再因為誰是我朋友，就讓這個朋友主導我家裡的一切」，也希望粉絲們在疫情嚴峻的時刻好好保護自己與家人，許多網友看了這番話，讚她是最棒的媽媽，「生活已不容易了，別把沒營養的話往心理放」、「別被酸民的話給擊倒」。

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(中時新聞網)