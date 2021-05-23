徐若瑄近期忙於演藝工作，農曆年後就開始與新加坡家人分開，在台灣工作2個半月，日前才返回新加坡和家人團聚。今(23日)徐若瑄在個人社群臉書分享與兒子的日常相處互動，昨天幫兒子Dalton洗澡的時候，突然對我說，老天派我來照顧妳。」讓徐若瑄內心相當感動也感動不少粉絲朋友。

昨天兒子Dalton在洗澡的時候，便詢問媽媽: 「媽咪，妳知道你為什麼生男生嗎? 」媽媽徐若瑄則回應:「不知道。」兒子Dalton接著說: 「因為老天把阿公帶走了，你就沒有爸爸了，所以派我來照顧妳啦。」聽到這番話，讓媽媽徐若瑄心理感到特別欣慰，更坦言: 「除老爹，爸爸您在另一邊過的好嗎?我現在很想您。」

去年徐若瑄推一首台語歌《別人的》是她親手填詞創作的作品，歌詞裡提到: 「明仔載換我牽你的手，我疼你的心乎你知，阮不是別人的，免感覺會歹勢，我永遠是你的。是你的心肝寶貝。」這首台語歌曲，是特別獻給已逝的父親，她表示: 「在製作這首歌的過程當中，都能夠感受到爸爸在冥冥好像之中與她相伴。」希望這首台語歌，能夠寄寓自己對於父親的思念。

許多網友在地下留言: 「也太可愛跟貼心、疼媽媽的好兒子 感動! 」、「我父親在5月初往生」、「我想謝謝您的歌~《別人的》也訴說我對父親的思念」、「貼心寶貝」、「我也好想我老爸，每次聽到別人的都心酸酸，淚汪汪、「我也認為我女兒是我媽媽派來的」、「有「帥氣姐夫跟貼心Dalton照顧V姐真棒! 徐老爹一定過得很好很自在」。

(中時新聞網)