從大陸風行起網上買菜、網上上課、社區團購之下，同時網上找人裝修也逐漸成為主流，導致「網裝大軍」快速崛起。資料顯示大陸在2021年使用互聯網裝修產品及服務的使用者年增率高達106％。

據土巴兔大數據研究院近日發佈《2021裝修消費趨勢報告》顯示，「90後」族群在網路裝修用戶中占比最大、約39％。值得關注的是「00後」異軍突起，如今占比也有4.46％，合計近半數，凸顯正在成為互聯網裝修市場的中堅力量。

這也促使大陸互聯網巨頭進軍網路裝修行業。百度19日旗下全新一代的互聯網家裝平台「裝馨家」在北京舉辦發佈會，指出家裝行業興趣用戶過千萬，月度檢索量達到2億次，將透過新平台，為用戶、設計師、裝企、家居品牌商等提供行業解決方案

此外，據《青島財經日報》報導，新一代裝修用戶對一站式裝修需求日益攀升，2021年一站式裝修用戶占比較2020年增長160％，同時一二線城市小戶型裝修比例逐年提升，2021年60平方公尺以下的用戶裝修占比也年增近10％，讓「小戶型」成為裝修熱門搜索詞，越來越多獨居青年詮釋「一個人也能把日子過成詩」。

(旺報 )