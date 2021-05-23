台北京站、林口三井outlet今天起自主停業3天，針對百貨公司防疫政策，新北是否有進一步管制措施？新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，已經有很多百貨公司業者自主停業，像是新店京站、林口三井outlet，其餘業者也都有做好管控人流，而且今天生意基本上都很差，他樂見百貨業者自主做好防疫工作。

此外因應本土疫情攀升，新北市經發局已在20日宣布，新北市超商、量販店今起一律禁止內用，也禁止販賣未包裝的熟食；另新北市傳統市場跟夜市今起也一律改外帶或外送，禁止在店內用餐或飲食。

(中時 )