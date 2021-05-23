新冠疫情嚴峻，尤其長者容易成為重症患者，一名北市公車司機表示，天天看到老人家冒著被感染的風險，拿著菜籃去市場買菜，買好了還得拉著重到不行的菜籃，氣喘吁吁搭公車回家，呼籲晚輩「盡孝道」。不過不少網友回應，不是年輕人不幫長輩，而是老人家「講不聽」；況且還有些是獨居老人，每個家庭狀況不同。

「大家有沒有發現重症的年紀幾乎都是60歲以上的...」，一名公車司機在臉書《木柵社團》發文表示，現在疫情嚴峻，但每天開公車仍一定會看到老人家拿著菜籃去市場買菜，讓他不禁想「難道這些老人家的子孫不會幫他們訂購食材嗎？需要他們冒著被感染的風險，然後提著菜籃到市場買菜，買好了還得拉著重到不行的菜籃，然後搭公車，氣喘吁吁的回家。」，並呼籲家中有長輩的人，「現在正是你們盡孝道的時候，老人家不要出門呀！」。

不過許多網友回應表示，「有時不是年輕人不幫長輩，而是，長輩不聽晚輩的話！因為長輩覺得沒有這麼嚴重，就算嚴重，他們也覺得只是去逛個菜市場，沒什麼！」、「真的是管不住家裡老人...每天都為這個事紅臉吵不停，也是沒辦法把他拴在家裡」、「有時候真的是講不聽…..即便家裡冰箱已經滿滿了…..老人家還是硬要出門」、「我上週網購給沒有同住的媽媽的結果，媽媽說每把菜都一小把又貴，又沒有附上蔥、薑，又沒有買到她要的紅蘿蔔⋯，沒辦法，聽她抱怨缺的東西再幫她訂，還是請她不要出門。」、「其實很多老人家堅持每天買菜，那是她們唯一的日常寄託，可以遇到認識的攤商，聊幾句，還可能遇到老鄰居，而且賣完菜滿載而歸的感覺很開心。」、「不是每個老人都跟子女同住，獨居長輩不是每個給你一樣很會上網發文」。

(中時新聞網)