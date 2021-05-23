國內新冠肺炎疫情持續升溫，屏東縣23日公布確診個案高達8人，屏東縣政府也宣布，從即日起至28日，餐飲業者全面禁止內用、改為外帶。

由於群聚確診者足跡以潮州鎮為範圍，因此，屏縣府除確診後的消毒外，23日更將請求國軍協助，將出動化學兵針對潮州鎮全面大消毒，屏東縣長潘孟安也提醒，這天應避免外出，雖可能造成不便，但還請民眾諒解。

隨著確診人數不斷攀升，潘孟安表示，目前縣內並無收治重症患者，至於負壓隔離病房的醫療量能也足夠，未來更會增加116床專責病床，進行分艙分流業務開設。

根據統計，目前因防疫共開出384張罰單，其中還是以外出未戴口罩為大宗，另外在確診者疫調過程中也發現，有人刻意隱瞞疫情，潘孟安表示，若涉及刻意隱瞞，屏縣府絕不寬貸，最高將開罰30萬元，希望能如實交代足跡，盡速防範。他也說，開罰只是手段，不是真要罰大家，而是疫情嚴峻，希望全民做好防護。

至於假消息不斷，讓公部門必須防疫，還要耗費精力打假，日前就有2個版本的確診者足跡，經調查發現，是屏縣衛生局人員在疫調未完成前就提早流出，縣府已要求嚴懲並調離現職，更將移送送辦。

(中時 )