中央疫情指揮中心指揮官陳時中，昨(22日)宣布新增「校正回歸400例」，迅速引起網友和朝野政壇討論。藥師林士峰坦言，「陳時中這句話，讓全台灣的人都驚呆了，大家『第一時間』心裡想的不是採檢能量夠不夠，首長辛不辛苦，比較關心的是，我們每天看的數字到底準不準確、能不能反應真實現況」。

藥師林士峰。(圖/翻攝自 林士峰臉書)

對於陳時中一句「中央沒怪地方」，林士峰23日臉書發文表示，陳時中完全是把責任都甩鍋給了地方政府。而根據台北市柯文哲市長的說法，PCR採檢流程圖，醫院每日採檢，結果交由中央的疾管署研判，編案號後由指揮中心公佈，後半段的流程都是中央控管。

而民進黨立委也跟著喊「中央在幫地方緩頰，是雙北漏報」、甚至造謠說『雙北市長也很負責任的承認這個事實』」。

林士峰強調，正因為大家想的都是解決事情，所以「更希望中央政府能夠重拾誠信」，如果是當天未解讀的數據，他認為應該要詳細註明，而非過好幾天才補上喊校正回歸，這樣子只會讓人民對每天公佈的確診案例抱持懷疑的態度，天曉得今天的例子過幾天會不會又回歸多了幾例，也失去疫情指揮中心每天公佈病例的意義。

網友也紛紛表示，「有功中央好棒棒，出事地方抗」、「中央廚房梗圖又做好了一大批」。

昨天陳時中部長一句『校正回歸』，讓全台灣的人都驚呆了，大家『第一時間』心裡想的不是採檢能量夠不夠，首長辛不辛苦，比較關心的是，我們每天看的數字到底準不準確、能不能反應真實現況。 然後陳時中部長一句『中央沒怪地方』，把責任都甩鍋給了地方政府... 由藥師林士峰發佈於 2021年5月22日 星期六

(中時新聞網)