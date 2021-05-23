全台疫情大爆發，各地也加強擴大消毒，民進黨立委高嘉瑜提醒，最近獸醫院常收到狗狗急診，症狀都是急性肝衰竭，死亡率幾乎100%，狗友們猜測可能是因環境消毒，帶狗狗散步所致。

高嘉瑜今（23）日在臉書指出，有狗友請她提醒大家，最近獸醫院常收到狗狗急診，症狀都是急性肝衰竭，死亡率幾乎100%。對此，她轉述，狗友們覺得可能是因疫情嚴峻，相關單位白天消毒環境，但飼主不知道或輕忽了，晚間帶狗狗散步，經過消毒區就送醫，嚴重的話，幾乎必死無疑。

高嘉瑜提醒，無論如何，消毒區範圍3天內請勿遛狗，加強飼主的警覺性，並透過各區的宣傳系統，告知大家何時何地進行消毒等。而她也說，3天的時間是自己預估的。

對此，新北市動保處曾提醒，酒精、次氯酸水、漂白水、二氧化氯等，都不可以直接噴在寵物身上。此外，新北市已有46個據點，在寵物店、動物醫院皆可見到設有智能噴霧消毒機的「寵物健康生活站」，動保處持續推廣防疫新生活，強化防疫作為，並呼籲飼主，照顧犬貓前後須洗手、消毒、戴口罩，避免親膩行為，可減少傳染機會。

此外，先前網路上曾大量流傳一則「化學兵群消毒藥劑非常毒」的假訊息，造成許多人擔憂，總統蔡英文更為此在臉書及通訊群組澄清，陸軍化學兵群是使用1：50的稀釋漂白水，對人體沒有直接傷害，並認為，錯誤訊息不論動機，實在非常不應該。

(中時新聞網)