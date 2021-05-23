國內疫情嚴峻，繼昨（22）日新增321個本土病例，以及400 例本土「校正回歸」的個案後，今日中央流行疫情指揮中心除新增287起單日本土病例外，再度使用了「校正回歸」一詞新增170起病例，接連兩日「校正回歸」的作法引發各界論戰，其中不少網友提出質疑，認為中央指揮中心此舉無疑是「蓋牌」動作，儘管指揮官陳時中坦言檢驗作業流程有問題，可依舊平息不了民怨，讓無奈的醫護人員都忍不住出面發聲，直言「如果真要蓋牌，現在還能讓你嘴？」

高醫醫技系老師分享檢驗人員收到的爆量檢體照，替檢疫人員沒日沒夜工作還遭人質疑「蓋牌」叫屈。（圖／臉書_Wanchi Tsai）

面對校正回歸之亂，網友提出各項質疑，包括「為什麼驗個檢體要這麼久？」「為什麼發個報告要這麼久？」「為什麼確認確診要這麼久？」對此，高醫醫技系一名老師認為全都是風涼話，並直言「一個校正回歸，引爆各種嘴」，因為站在第一線的她深知處理檢體、上機通通都要時間，一台機器一次能做的量是固定的，加上檢驗科等著要做PCR的檢體大爆量，所以檢體排隊很正常。

高醫醫技系老師分享檢驗人員收到的爆量檢體照，替檢疫人員沒日沒夜工作還遭人質疑「蓋牌」叫屈。（圖／中央疫情指揮中心提供）

不僅如此，原PO還提到「醫檢師除了做檢體還要發報告，如潮水般湧來的case就是要排隊，一個醫院中被authorized可以處理相關檢體的醫檢師是固定的，他們不是機器人，沒辦法24小時不眠不休工作。」語畢，高醫醫技系該名老師也不禁感嘆「如果真要蓋牌，現在還能讓你嘴？」並呼籲全台上下「同島一命不是口號，除了自律更需要同理為你負重前行的人。」

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(中時新聞網)