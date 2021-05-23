大陸部分政府機關 禁止員工在辦公區停放特斯拉 16:012021/05/23 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸部分政府機關禁止員工在辦公區停放特斯拉。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據路透報導，兩位知情消息人士表示，大陸部分政府機關的工作人員被告知不要將他們的特斯拉汽車停放在政府辦公區域內，因為特斯拉的車內攝影機存在安全隱患。 消息人士指出，北京和上海的至少兩個政府機關的工作人員接到主管官員的口頭指示，要求他們不要將特斯拉汽車停在辦公區。 目前尚不清楚是否北京所有政府辦公室都採行這項限制，也不清楚這項措施是正式的政府禁令還是只是機構官員採取的做法。 醫護迅速動員 民生物資供給無虞 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 (旺報 ) #政府機關 #大陸 #辦公區 #工作人員 #特斯拉汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 持續擴大電動車版圖 富智康擬與Stellantis結盟 04:102021/05/18 財經要聞 馬祖再傳確診者旅遊 採異地辦公 04:102021/05/18 地方新聞 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 《半導體》外資連兩日買超 台積電復電穩盤 09:442021/05/18 財經 原訂19日開標 高雄亞洲新灣區特貿六及商四土地標售案延後 10:042021/05/18 財經 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 冷靜期奏效 大陸Q1離婚數減逾7成 04:102021/05/18 焦點新聞 興達電廠又限電 蔡英文要求徹查原因 06:262021/05/18 財經 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 兩岸熱門新聞 甘肅山地馬拉松21人遇難 包括名將梁晶、殘運會冠軍 - 兩岸 陸985高校錄取台學測前6％頂尖學子 - 焦點新聞 - 旺報 在美中對抗的戰略大環境下 德國走鋼索左右為難 - 兩岸 大陸所有城市人均GDP全部低於台灣 陸知名博主：無法接受 - 兩岸 大陸祝融號開上火星 實地巡視探測 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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