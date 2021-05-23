據路透報導，兩位知情消息人士表示，大陸部分政府機關的工作人員被告知不要將他們的特斯拉汽車停放在政府辦公區域內，因為特斯拉的車內攝影機存在安全隱患。

消息人士指出，北京和上海的至少兩個政府機關的工作人員接到主管官員的口頭指示，要求他們不要將特斯拉汽車停在辦公區。

目前尚不清楚是否北京所有政府辦公室都採行這項限制，也不清楚這項措施是正式的政府禁令還是只是機構官員採取的做法。

(旺報 )