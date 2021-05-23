大陸國家外匯管理局副局長陸磊23日表示，從各國貨幣政策面對的主要矛盾來看，全球流動性保持充裕，通脹預期正在明顯抬升。目前來看，流動性寬鬆維持多久及其對貨幣、金融和實體經濟的影響很可能是持久而深遠的。

此外，陸磊還表示，大陸貨幣政策加上宏觀審慎政策「雙支柱」調控框架不斷完善，貨幣政策價格型調控框架逐步成型。

21世紀經濟報導，陸磊在2021清華五道口全球金融論壇中發表「中國金融政策報告2021」時表示，在具體推動金融高品質發展進程中，大陸要把握兩個著力點和優先順序。目前，服務大陸總體經濟供給側結構性改革主線需要，為補齊經濟發展方式短板，發展綠色金融和建設有利於推動實體經濟創新的金融服務體系，是迫切需要緊抓的主攻方向。

第一個著力點是大力發展綠色金融。2020年以來，金融部門透過金融資源配置、風險管理和碳價格發現，逐步完善綠色金融標準體系、監管和資訊披露要求、政策激勵、產品和市場體系、國際合作等綠色金融體系五大支柱建設。據大陸國家發改委價格監測中心等部門預計，大陸碳領域投資規模估算約人民幣70兆～140兆元，發展前景廣闊。

第二個著力點是著力完善支持創新的金融體系。大力發展直接融資，透過暢通科技型企業大陸上市融資管道，增強科創板「硬科技」特色，提升創業板服務成長型創新、創業企業功能，鼓勵發展天使投資、創業投資，更好發揮創業投資引導基金和私募股權基金作用。

陸磊指出，2020年以來的金融政策實踐再次證明，金融是國家重要的核心競爭力，是實體經濟的血脈。金融運行的本質規律在於，科學的金融政策與高效的金融資源配置，是應對內外部經濟金融變局、開創新發展格局並最終實現金融業高品質發展的必要條件。

(工商 )