印度新冠疫苗不夠。

印度是全球仿製藥生產大國，有「世界藥房」的美譽，印度總理莫迪（Narendra Modi）去年才說，印度將製造足夠的疫苗「幫助全人類」，幾個月不到，印度卻落得新冠疫情失控、國內疫苗不夠的窘境，美媒分析，印度陷入窘境的原因包括過份自信、缺乏計劃等。

美聯社分析，第一個原因在於印度官員在好幾個事項方面都措手不及，例如批准疫苗緊急使用授權的速度，印度官方一直假定直到2021年中才有可能接種疫苗。

同一時間，印度也對其他國家亮綠燈，承諾盡快提供疫苗，迫使印度面臨內外壓力，除了滿足國內所需，也要對其他國家履行承諾。

印度政府原本計畫8月前讓14億人口中的3億人接種疫苗，不過印度獲得的疫苗從來就不曾接近這個數字，政府只是假定能夠生產足夠的疫苗應付國內外所需。

印度總理莫迪1月在世界經濟論壇線上會議中表示，印度已經戰勝新冠病毒。

印度第一波疫情控制得當，莫迪1月在世界經濟論壇（World Economic Forum）的線上會議中向全世界宣布印度擊敗新冠肺炎，高調指出「印度的成功將能幫助全世界」，那時印度才剛開始讓醫護接種疫苗，莫迪說，短短12天就讓超過230萬醫護施打疫苗，明顯沉浸在疫苗外交的初期成功之中，

不過專家指出，事後看來印度政府當時做了「危險的失算」，境內疫情即將爆發。

印度科學教育與研究所（Indian Institute of Science Education and Research）免疫系統專家巴爾（Vineeta Bal）指出，比起慶祝擊敗病毒，政府當時更應該為未來作規畫，「我不知道為什麼沒有人想到，沒有人計算印度到底需要多少劑疫苗？」

即便後來開始趕工製造疫苗，印度又碰上生產問題。印度目前有2座主要的疫苗生產商，包括印度血清研究所（Serum Institute of India）及巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech），前者主要製造AZ疫苗，後者生產自主研發的COVAXIN疫苗。

事實上在印度批准疫苗的緊急使用授權前，這2家生產商早在去年就開始生產疫苗，不過在擴大生產規模時，2家公司都面臨瓶頸，印度血清研究所執行長普納瓦拉（Adar Poonawalla）指出，1月疫苗工廠發生大火，加上美國對疫苗原物料出口實施禁運都造成供應受阻，他說原物料供應中斷最長可能造成6個月供應延遲。

印度血清研究所原本計畫每個月生產1億劑疫苗，不過目前頂多只能生產6,000萬劑疫苗，巴拉特生物科技國際公司原本稱2021年能夠生產7億劑疫苗，不過目前每個月最多只能生產1,000萬劑。

為了壓制疫情，印度政府加速疫苗施打計畫，1日開放所有成年人接種疫苗，目前印度一共獲得1.96億劑疫苗，其中1,000萬劑由全球取得機制（COVAX）提供，印度更進一步批准俄羅斯衛星-V疫苗（Sputnik V）的緊急使用授權，20萬劑Sputnik V疫苗已在上周抵印，政府預估，8月至12月將會再取得20億劑疫苗，包括7.5億劑由印度血清研究所生產的AZ疫苗、5.5億劑COVAXIN疫苗、以及1.56億劑俄羅斯疫苗。

目前印度約有4,100萬人完整接種疫苗，另外1.04億人已經接種1劑疫苗。

(中時新聞網)